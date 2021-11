Katastrophenfall in Bayern - Inzidenz erstmals über 1000: Darum ist Rottal-Inn Deutschlands Corona-Hotspot Die Corona-Lage in Deutschland eskaliert. Erstmals seit Pandemiebeginn überschritt nun ein Landkreis die 1000er-Marke: In Rottal-Inn in Bayern liegt die...

Focus Online vor 4 Stunden - Gesundheit