09.11.2021 ( vor 4 Stunden )

Berlin (dpa) - Die bundesweite Sieben-Tage- Inzidenz ist erneut angestiegen und hat den zweiten Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 213, 7 an. Bereits am Montag hatte es mit 201, 1 e