09.11.2021 ( vor 7 Stunden )



Seit 54 Jahren wohnt Frank Zander in seiner Wohnung in Berlin-Charlottenburg. Dann flattert dem Entertainer die Kündigung ins Haus. Ein Widerspruch bleibt erfolglos - Zander muss laut Gerichtsbeschluss räumen. Doch nun bekommt der Fall eine neue Wendung. Fazit: Ende gut, alles gut. Seit 54 Jahren wohnt Frank Zander in seiner Wohnung in Berlin-Charlottenburg. Dann flattert dem Entertainer die Kündigung ins Haus. Ein Widerspruch bleibt erfolglos - Zander muss laut Gerichtsbeschluss räumen. Doch nun bekommt der Fall eine neue Wendung. Fazit: Ende gut, alles gut. 👓 Vollständige Meldung