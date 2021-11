EU-Kommissionschefin von der Leyen hat angesichts der eskalierenden Lage an der Außengrenze zu Belarus weitere Sanktionen gegen das Land gefordert....

EU will Sanktionen gegen Belarus: Polen schließt ersten Grenzübergang Hunderte Migranten harren an der polnischen Grenze aus. Der belarussische Machthaber Lukaschenko will sie in die EU schleusen, als Vergeltungsmaßnahme auf die...

n-tv.de vor 18 Stunden - Welt