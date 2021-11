11.11.2021 ( vor 5 Stunden )



Feiernde Jecken dicht an dicht: Auf den ersten Blick erinnert der Start des Feiernde Jecken dicht an dicht: Auf den ersten Blick erinnert der Start des Kölner Karnevals an Zeiten vor der Corona- Pandemie . Ein Superspreader-Event will die Domstadt aber mit einer Liste von Maßnahmen vermeiden. Ob das Konzept aufgeht? 👓 Vollständige Meldung