11.11.2021 ( vor 4 Stunden )



Jetzt hilft nur noch eines: Ein striktes und strenges 2Gplus. Also 2G plus Testpflicht. Plus energischer Booster-Kampagne. Jetzt hilft nur noch eines: Ein striktes und strenges 2Gplus. Also 2G plus Testpflicht. Plus energischer Booster-Kampagne. 👓 Vollständige Meldung