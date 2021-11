12.11.2021 ( vor 1 Woche )



Eine riesige Rauchwolke steigt über der Küste von La Palma auf. Die Ursache: Lavamassen fließen ins Meer. Experten beobachten die Lage und wagen sich ganz nah am die heißen Gesteinsmassen heran. Mehr als sieben Wochen ist es her, dass der "Cumbre Vieja" ausbrach. Seitdem spuckt der Vulkan auf der K Eine riesige Rauchwolke steigt über der Küste von La Palma auf. Die Ursache: Lavamassen fließen ins Meer. Experten beobachten die Lage und wagen sich ganz nah am die heißen Gesteinsmassen heran. Mehr als sieben Wochen ist es her, dass der "Cumbre Vieja" ausbrach. Seitdem spuckt der Vulkan auf der K 👓 Vollständige Meldung