Vor wenigen Wochen war er mit „Star Trek“-Legende William Shatner noch im All. Nun stirbt der US-Unternehmer Glen de Vries an Bord eines Kleinflugzeugs.

In England - Junger Mann tötet seine Oma (94) - und gesteht Tat bei "Wahrheit oder Pflicht" Im Mai 2018 stirbt eine alte Frau bei einem Brand in ihrem Haus in in der englischen Kleinstadt Heysham. Alles sieht nach einem Unfall aus. Wochen später...

Focus Online vor 1 Woche - Vermischtes