13.11.2021 ( vor 1 Woche )



Der doppelt geimpfte Nationalspieler Niklas Süle wird in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin muss der ungeimpfte Bayern-Star Joshua Kimmich in Quarantäne. Folgt nun ein Umdenken? Nationalspieler İlkay Gündoğan geht davon aus. 👓 Vollständige Meldung