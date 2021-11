15.11.2021 ( vor 6 Stunden )



Auch in der vierten Welle zeigt sich, dass Auch in der vierten Welle zeigt sich, dass Corona -Ausbrüche in Pflegeheimen verheerende Folgen haben können. Laut der Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt wollen die Ampel -Parteien deshalb für bestimmte Berufe eine Impfpflicht auf den Weg bringen. Sie soll aber nicht Teil des Infektionsschutzgesetzes sein. 👓 Vollständige Meldung