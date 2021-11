18.11.2021 ( vor 5 Tagen )



Die Regierung in Kiew hält es für möglich, dass gestrandete Flüchtlinge gezielt an die Grenze zwischen Belarus und der Ukraine gebracht werden. Mehr als 8500 Nationalgardisten sind auf dem Weg dorthin, teilt der Botschafter in Berlin mit. Der britische Premier warnt Russland vor militärischen Abenteuern.