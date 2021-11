18.11.2021 ( vor 14 Stunden )



Sie verbindet viel miteinander. Beide bringen ihr erstes Album 1969 heraus. Beide werden in den 70er-Jahren zu Stars. Und beide sind lange gute Freunde. Doch heute reden Rod Stewart und Elton John kein Sterbenswort mehr miteinander. Der etwas Ältere von beiden erklärt nun, weshalb das so ist. 👓 Vollständige Meldung