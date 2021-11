20.11.2021 ( vor 5 Stunden )



Manchester United kommt in der Premier League auf keinen grünen Zweig: Das Team von Manchester United kommt in der Premier League auf keinen grünen Zweig: Das Team von Cristiano Ronaldo verliert stattdessen die oberen Ränge immer weiter aus den Augen. Am 12. Spieltag setzt es eine am Ende deutliche Pleite gegen den Tabellen-17. Der FC Chelsea dagegen hat keinerlei Sorgen. 👓 Vollständige Meldung