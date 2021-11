21.11.2021 ( vor 1 Stunde )



Wie schon am Freitag in Wie schon am Freitag in Rotterdam eskaliert dieses Mal in Den Haag der Protest gegen den Teil- Lockdown in den Niederlanden. Hunderte Menschen versammeln sich, stecken Fahrräder in Brand und attackieren die Polizei. Auch in anderen Städten des Landes gibt es Widerstand. 👓 Vollständige Meldung