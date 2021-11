21.11.2021 ( vor 1 Woche )



Wer in einem von drei Wer in einem von drei Corona -Hotspots in Baden-Württemberg lebt und nicht geimpft ist, braucht ab Montag einen triftigen Grund, um nachts seine Wohnung zu verlassen. Schon in wenigen Tagen dürften die Beschränkungen in weiteren Kreisen gelten. Auch tagsüber wird Ungeimpften der Zugang vielerorts verwehrt. 👓 Vollständige Meldung