23.11.2021 ( vor 5 Stunden )



In der Netflix-Erfolgsserie "House of Cards" verkörpert Kevin Spacey den skrupellosen Kongressabgeordneten Frank Underwood. Als ihm mehrere junge Männer sexuelle Übergriffe vorwerfen, verschwindet der Schauspieler von der Bildfläche. Jetzt bittet ihn die Produktionsfirma zur Kasse. In der Netflix-Erfolgsserie "House of Cards" verkörpert Kevin Spacey den skrupellosen Kongressabgeordneten Frank Underwood. Als ihm mehrere junge Männer sexuelle Übergriffe vorwerfen, verschwindet der Schauspieler von der Bildfläche. Jetzt bittet ihn die Produktionsfirma zur Kasse. 👓 Vollständige Meldung