23.11.2021



München wird am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase über Barcelonas Schicksal entscheiden. Den spanischen Giganten droht das Vorrunden-Aus. Für Titelverteidiger Bayern München wird am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase über Barcelonas Schicksal entscheiden. Den spanischen Giganten droht das Vorrunden-Aus. Für Titelverteidiger Chelsea und auch Manchester United läuft es besser. In Bern werden die Zuschauer Zeuge eines vogelwilden Spiels. 👓 Vollständige Meldung