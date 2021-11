🔴キバshiro_chan🔴 RT @sixtus: Angela Merkel, Physikerin und in der Lage eine exponentielle Entwicklung zu begreifen, forderte wohl am Dienstag die Ampel auf,… vor 24 Minuten Mario Gericke Merkel wollte schärfere Corona-Maßnahmen – Ampel lehnte ab https://t.co/ZOZSYXE6J9 vor 52 Minuten Caroline Nordheim RT @Tagesspiegel: Bei einem Treffen im Kanzleramt plädierte die Kanzlerin #Merkel offenbar für einen sofortigen #Bundeslockdown. Die #Ampel… vor 1 Stunde Elisabeth Brandenburger RT @sixtus: Angela Merkel, Physikerin und in der Lage eine exponentielle Entwicklung zu begreifen, forderte wohl am Dienstag die Ampel auf,… vor 1 Stunde Carlos Kreidel RT @sixtus: Angela Merkel, Physikerin und in der Lage eine exponentielle Entwicklung zu begreifen, forderte wohl am Dienstag die Ampel auf,… vor 1 Stunde 🇪🇺 Nexy 💉💉➕💉👍🏽 RT @sixtus: Angela Merkel, Physikerin und in der Lage eine exponentielle Entwicklung zu begreifen, forderte wohl am Dienstag die Ampel auf,… vor 1 Stunde