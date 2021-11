25.11.2021 ( vor 9 Stunden )



In In Südafrika nimmt das Infektionsgeschehen rasant zu. Die Gesundheitsbehörden führen das auf eine neue Virus- Variante zurück, die Forscher aufhorchen lässt. Die Variante B.1.1.529 ist bereits in anderen Ländern aufgetaucht. Wie gefährlich sie ist, ist jedoch noch unklar. 👓 Vollständige Meldung