In Südafrika verbreitet sich eine Corona- Variante , die schlimmer sein könnte als Delta. Deutschland verschärft die Reiseregelungen. Die WHO aber warnt vor strengen Maßnahmen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor neuen Reisebeschränkungen wegen der in Südafrika nachgewiesenen neuen Coronavir