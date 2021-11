27.11.2021 ( vor 5 Stunden )



Angesichts der Corona-Zahlen fordert die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina neue Maßnahmen noch in der kommenden Woche: In der Gastronomie, aber auch im privaten Bereich sollten Kontakte beschränkt werden. In ihrem Aufruf empfehlen die Wissenschaftler zudem eine Impfpflicht.