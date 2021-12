28.11.2021 ( vor 4 Tagen )

Einen Schlagabtausch haben sich am Sonntag Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und FPÖ-Chef Herbert Kickl geliefert. In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“ warf Schallenberg der FPÖ Falschinformation und das Schüren von Ängsten vor. Das sei eine „österreichische Besonderheit in der Pandemie“. Ein Kanzler , der Kritik nicht versteht, solle zurücktreten, konterte Kickl.