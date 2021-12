28.11.2021 ( vor 4 Tagen )



Jeffrey Epsteins Verbrechen haben weltweit Entsetzen ausgelöst. Am Montag startet der Prozess gegen seine Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell. Sie soll die wichtigste Komplizin in Epsteins Missbrauchsring gewesen sein. Besonders zuversichtlich dürfte Ghislaine Maxwell ihrem ersten Prozesstag kaum entgege