28.11.2021 ( vor 4 Tagen )



Baden-Württemberg will bereits am Montag und Dienstag über schärfere Baden-Württemberg will bereits am Montag und Dienstag über schärfere Corona Maßnahmen beraten. Klar sei, dass Fußball-Geisterspiele kommen, heißt es. Bayern fordert ebenfalls drastische Maßnahmen - und eine Bundesnotbremse noch in dieser Woche. 👓 Vollständige Meldung