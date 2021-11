30.11.2021 ( vor 13 Stunden )



In der Fußball-Bundesliga sollen die Stadien auch am kommenden Wochenende unterschiedlich ausgelastet sein. Dem bayerischen Ministerpräsidenten gefällt das nicht, Söder will bundeseinheitlich Geisterspiele. Klappt das nicht, trifft es eben die Klubs in seinem Einflussbereich. In der Fußball-Bundesliga sollen die Stadien auch am kommenden Wochenende unterschiedlich ausgelastet sein. Dem bayerischen Ministerpräsidenten gefällt das nicht, Söder will bundeseinheitlich Geisterspiele. Klappt das nicht, trifft es eben die Klubs in seinem Einflussbereich. 👓 Vollständige Meldung