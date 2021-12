03.12.2021 ( vor 3 Stunden )



Auch in diesem Jahr hat die Gesellschaft für deutsche Sprache einen Gewinner gekürt. Wie im vergangenen Jahr gewinnt ein Wort aus dem Auch in diesem Jahr hat die Gesellschaft für deutsche Sprache einen Gewinner gekürt. Wie im vergangenen Jahr gewinnt ein Wort aus dem Corona -Kosmos. In den Top Ten finden sich auch viele Begriffe aus dem vergangenen Wahlkampf. "Wellenbrecher" ist das " Wort des Jahres " 2021. Das hat die Gesellschaft 👓 Vollständige Meldung