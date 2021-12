Leben als "Spielerfrau": Sophia Thomalla ist "mehr als glücklich"

Moderator ungewohnt privat - Horst Lichter nachdenklich in TV-Talk: "Wenn mein Leben vorbei wäre, wäre es okay" In seiner ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" ist Horst Lichter stets als rheinische Frohnatur unterwegs. Im BR-Talk "Ringlstetter" gab er sich nun...

Focus Online vor 4 Stunden - Kultur





Nach EM-Unglück: Christian Eriksen trainiert wieder mit dem Ball Die Szene, als Christian Eriksen bei der EM am Boden lag und um sein Leben ring, schockte die Welt. Er hat sich von dem Vorfall aber gut erholt. Und trainiert...

t-online.de vor 22 Stunden - Sport