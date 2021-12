04.12.2021 ( vor 12 Stunden )



Jubel am Millerntor: Der FC St. Pauli sichert sich vorzeitig die Herbstmeisterschaft in der 2. Liga. Mann des Abends ist Guido Burgstaller, der beide Tore gegen seinen Ex-Club Schalke 04 erzielt. Für den trifft dafür ein Ex-Pauli-Spieler