Fast 70 Jahre steht Ann Fortune FitzRoy in den Diensten von Queen Elizabeth II als "Herrin der Roben". Nun ist die enge Freundin und Mitarbeiterin im Alter von 101 Jahren gestorben. Für die Monarchin ist es ein weiterer schwerer Schicksalsschlag in diesem Jahr.