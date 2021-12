07.12.2021 ( vor 14 Stunden )



Der Journalist Jamal Khashoggi wird 2018 im saudiarabischen Konsulat in Istanbul ermordet - seine Leiche wird nie gefunden. Teile des Killerkommandos werden noch immer per internationalem Haftbefehl gesucht. In Paris gelingt der französischen Polizei eine weitere Festnahme.