09.12.2021 ( vor 3 Stunden )



Zum zweiten Mal in Folge dürfen in Deutschland für Zum zweiten Mal in Folge dürfen in Deutschland für Silvester keine Böller und Raketen verkauft werden. Im Kampf gegen die vierte Coronawelle will die Politik mit der Maßnahme Krankenhäuser entlasten. Die Branche widerspricht - und blickt der Insolvenz entgegen. 👓 Vollständige Meldung