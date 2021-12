Georg Stefan Troller ist 100

10.12.2021 ( vor 4 Stunden )

Er ist Journalist, Autor und Filmemacher – und wird am Freitag 100 Jahre alt: Georg Stefan Troller . Der in Wien geborene Wahl-Pariser prägte in den 1960er und 1970er Jahren das deutschsprachige Fernsehen. Sein ungewöhnlicher Interviewstil wurde zum Markenzeichen von über tausend TV-Porträts und Dokumentarfilmen, die Troller über bekannte – von Romy Schneider über Woody Allen bis John Malkovich – und weniger bekannte Menschen gestaltete.