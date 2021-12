Stürme in den USA: Tornado zerstört Pflegeheime in Arkansas – Tote und Verletzte in Kentucky Im Mittleren Westen der USA haben Tornados heftige Verwüstungen angerichtet. Viele Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Auch Pflegeheime waren betroffen....

Spiegel vor 21 Stunden - Top