12.12.2021 ( vor 4 Tagen )



Im Schnee durch eine weiße Winterlandschaft stapfen- damit könnte bald Schluss sein. Denn in der neuen Woche kündigen sich wärmere Temperaturen bis zu zehn Grad und massives Tauwetter an. Ob es trotzdem für weiße Im Schnee durch eine weiße Winterlandschaft stapfen- damit könnte bald Schluss sein. Denn in der neuen Woche kündigen sich wärmere Temperaturen bis zu zehn Grad und massives Tauwetter an. Ob es trotzdem für weiße Weihnachten reicht, entscheidet sich am vierten Advent. 👓 Vollständige Meldung