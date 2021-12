13.12.2021 ( vor 6 Stunden )

Noch immer fehlt von vielen Menschen nach dem schweren Tornado in Kentucky jede Spur. Gouverneur Beshear fehlt noch immer der genaue Überblick über die Zahl der Opfer. "Nichts, was in der direkten Linie dieses Tornados stand, steht noch", sagt der Gouverneur.