14.12.2021 ( vor 1 Woche )



Der große graue Kasten für teure Fotos sollte wohl nicht so trist bleiben: In Nordrhein-Westfalen ist eine Radarfalle weihnachtlich geschmückt worden. Es ist kein Einzelfall. Unbekannte haben in der Eifel ein Blitz-Gerät an einer Straße in einen Weihnachtsmann-Schlitten mitsamt Rentieren umdekoriert Der große graue Kasten für teure Fotos sollte wohl nicht so trist bleiben: In Nordrhein-Westfalen ist eine Radarfalle weihnachtlich geschmückt worden. Es ist kein Einzelfall. Unbekannte haben in der Eifel ein Blitz-Gerät an einer Straße in einen Weihnachtsmann-Schlitten mitsamt Rentieren umdekoriert 👓 Vollständige Meldung