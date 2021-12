14.12.2021 ( vor 2 Tagen )



Yangon (dpa) - In Myanmar hat das Militär ein ganzes Dorf niedergebrannt. Etwa 100 Soldaten seien in das Dorf Kaebar im Nordwesten des Landes eingedrungen, berichteten lokale Medien und Augenzeugen am Dienstag. Die Bewohner seien daraufhin in Panik geflohen. Anschließend hätten die Soldaten fast 100 Yangon (dpa) - In Myanmar hat das Militär ein ganzes Dorf niedergebrannt. Etwa 100 Soldaten seien in das Dorf Kaebar im Nordwesten des Landes eingedrungen, berichteten lokale Medien und Augenzeugen am Dienstag. Die Bewohner seien daraufhin in Panik geflohen. Anschließend hätten die Soldaten fast 100 👓 Vollständige Meldung