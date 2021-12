14.12.2021 ( vor 2 Tagen )



In Belarus ist der bekannte Aktivist und Blogger Sergej Tichanowski am Dienstag zu 18 Jahren Straflager verurteilt worden. Dem Ehemann der Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, die an seiner Stelle bei der Präsidentenwahl angetreten war, wurde die Organisation von Massenunruhen vorgeworfen. 👓 Vollständige Meldung