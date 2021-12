15.12.2021 ( vor 2 Tagen )



Auf die große Niederlage in Abu Dhabi folgt der große Moment in Schloss Windsor. Prinz Charles erhebt Auf die große Niederlage in Abu Dhabi folgt der große Moment in Schloss Windsor. Prinz Charles erhebt Lewis Hamilton in den Adelsstand. Danach schweigt der Formel-1-Star sich über einen möglichen Protest seines Teams gegen die Wertung des letzten WM-Rennes aus. Es bleibt spannend. 👓 Vollständige Meldung