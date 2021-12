16.12.2021 ( vor 8 Stunden )



1:4, 0:6, 1:4, 2:3 - vier Bundesliga-Niederlagen in Folge stürzen Borussia Mönchengladbach in Richtung Tabellenkeller. Die nächsten Gegner kommen aus der Top-Vier der Liga. Noch genießt Trainer Adi Hütter die Rückendeckung des Vereins.