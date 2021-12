G-Chr.Heintges🇪🇺SystemChangeMakesClimateChange🦊 Brexit-Minister David Frost tritt zurück https://t.co/FyUePiDqUy via @zeitonline vor 30 Minuten Marco Peffer RT @taz_news: Großbritanniens Brexit-Minister: David Frost tritt zurück https://t.co/4PtsH21BpT vor 2 Stunden taz.de: Schlagzeilen Großbritanniens Brexit-Minister: David Frost tritt zurück https://t.co/4PtsH21BpT vor 3 Stunden Wirtschaft Der britische #Brexit-Minister David Frost hat seinen Rücktritt erklärt. Gründe: die umstrittenen #3G-Nachweise und… https://t.co/75hbZoRTjr vor 3 Stunden Christa Hoelters RT @merkur_de: Neuer Schlag für Johnson: Brexit-Minister Frost tritt zurück https://t.co/42BnhjlGuK vor 3 Stunden SNA In einem Brief schrieb @DavidGHFrost, er habe beschlossen, „mit sofortiger Wirkung“ zurückzutreten, nachdem die Nac… https://t.co/KCZdWDKLWy vor 3 Stunden