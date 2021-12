1:1 im Volksparkstadion: HSV und Schalke trennen sich Remis

18.12.2021 ( vor 12 Stunden )



Im Duell zwischen den beiden Teams der 2. Fußball-Bundesliga sieht es lange so aus, als ob die Hamburger einen Sieg einfahren und einen deutlichen Schritt in Richtung der direkten Aufstiegsplätze machen können. Bis zu einer späten Ecke. Im Duell zwischen den beiden Teams der 2. Fußball-Bundesliga sieht es lange so aus, als ob die Hamburger einen Sieg einfahren und einen deutlichen Schritt in Richtung der direkten Aufstiegsplätze machen können. Bis zu einer späten Ecke. 👓 Vollständige Meldung