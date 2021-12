19.12.2021 ( vor 12 Stunden )



Das Coronavirus sorgt für Chaos in der Premier League. Trainer Das Coronavirus sorgt für Chaos in der Premier League. Trainer Thomas Tuchel will mit seinem FC Chelsea lieber nicht spielen, muss aber antreten - und vergibt prompt Punkte . Auch sein Kollege Jürgen Klopp ist mit diesem Spieltag nicht glücklich, kassiert sogar selbst Gelb. Manchester City ist der große Sieger. 👓 Vollständige Meldung