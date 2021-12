21.12.2021 ( vor 11 Stunden )



Sein Wissen wird Alexander Kekulé in nächster Zeit nicht mehr an der Universität Halle vermitteln können. Die Uni habe eine "vorläufige Dienstenthebung" gegen den Corona-Experten ausgesprochen. Die Sache habe eine lange Vorgeschichte, sagt der Virologe. Sein Wissen wird Alexander Kekulé in nächster Zeit nicht mehr an der Universität Halle vermitteln können. Die Uni habe eine "vorläufige Dienstenthebung" gegen den Corona-Experten ausgesprochen. Die Sache habe eine lange Vorgeschichte, sagt der Virologe. 👓 Vollständige Meldung