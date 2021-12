23.12.2021 ( vor 1 Woche )



Eine Frau aus NRW bietet bei Ebay eine CD von Musiker Eric Clapton zum Verkauf an. Weil sich später herausstellt, dass es sich um illegale Mitschnitte handelt, verklagt Claptons Management die 55-Jährige - und gewinnt den Gerichtsprozess. Der Weltstar will aber auf seine Ansprüche verzichten.