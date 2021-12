26.12.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Vierschanzentournee geht in ihre 70. Ausgabe und der letzte deutsche Gesamtsieg von Sven Hannawald liegt 20 Jahre zurück. Beim Klassiker könnte Karl Geiger in seine Fußstapfen treten - doch die Konkurrenz hat es in sich. Die Vierschanzentournee geht in ihre 70. Ausgabe und der letzte deutsche Gesamtsieg von Sven Hannawald liegt 20 Jahre zurück. Beim Klassiker könnte Karl Geiger in seine Fußstapfen treten - doch die Konkurrenz hat es in sich. 👓 Vollständige Meldung