27.12.2021 ( vor 4 Stunden )



Regen auf gefrorenem Boden hat die Straßen vielerorts in Eispisten verwandelt. Die meisten Unfälle gingen glimpflich aus, doch in Teilen Deutschlands ist die Gefahr noch nicht gebannt. Gefährliche Glätte auf den Straßen hat Verkehrsteilnehmer in vielen Gegenden Deutschlands zum Wochenstart rutschen Regen auf gefrorenem Boden hat die Straßen vielerorts in Eispisten verwandelt. Die meisten Unfälle gingen glimpflich aus, doch in Teilen Deutschlands ist die Gefahr noch nicht gebannt. Gefährliche Glätte auf den Straßen hat Verkehrsteilnehmer in vielen Gegenden Deutschlands zum Wochenstart rutschen 👓 Vollständige Meldung