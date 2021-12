27.12.2021 ( vor 2 Stunden )



In einem festlichen Video auf Instagram lässt Modedesigner Philipp Plein die Baby-Bombe platzen: Er und seine Freundin Lucia Bartoli erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Für den 43-Jährigen ist es das schönste Weihnachtsgeschenk, wie er in seinem Post verrät.