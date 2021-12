27.12.2021 ( vor 9 Stunden )



Die Darts-WM in London findest ab jetzt ohne deutsche Beteiligung statt. Nach dem Aus für Die Darts-WM in London findest ab jetzt ohne deutsche Beteiligung statt. Nach dem Aus für Hempel verliert auch der Saarländer Clemens sein Match und verpasst den Einzug ins Achtelfinale. Gegen den Waliser Jonny Clayton leistet sich der "German Giant" von Beginn an viele Fehler. 👓 Vollständige Meldung