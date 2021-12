30.12.2021 ( vor 1 Stunde )



Kurz nach seinem Rücktritt ist der frühere Kanzler Österreichs schon wieder bereit für eine neue Aufgabe: Er will offenbar bei einer umstrittenen Firma in den USA anfangen. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Kurz nach seinem Rücktritt ist der frühere Kanzler Österreichs schon wieder bereit für eine neue Aufgabe: Er will offenbar bei einer umstrittenen Firma in den USA anfangen. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz arbeitet Medienberichten zufolge künftig für den deutsch-amerikanisc 👓 Vollständige Meldung